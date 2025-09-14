Министр обороны Румынии озвучил подробности инцидента с дроном

Румыния подняла в воздух истребители, когда неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство страны. Пилоты собирались его сбить, но он улетел в сторону Украины. Об этом в интервью телеканалу Antena 3 сообщил министр обороны страны Ионут Моштяну.

Моштяну заявил, что пилоты F-16 «были близки к тому, чтобы сбить беспилотник, который летел очень низко». Однако он покинул воздушное пространство Румынии, направившись в сторону Украины.

По словам министра, вертолёты будут обследовать территорию вблизи границы в поисках возможных обломков. Но «вся информация на данный момент указывает, что дрон покинул воздушное пространство и направился на Украину».

В заявлении минобороны Румынии сказано, что накануне в воздух поднимались два истребителя F-16, а затем ещё два Eurofighter. Самолёты обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве и следовали за ним, пока он не исчез с радаров в 20 км к юго-западу от деревни Килиа-Векке.

Жителей юго-восточного округа Тулча, расположенного недалеко от Дуная и границы с Украиной, предупредили о необходимости укрыться.