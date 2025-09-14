Белоусов рассказал о самоотверженности и мужестве танкистов

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем танкиста. Праздничный приказ министра опубликован в Telegram-канале ведомства.

По словам Белоусова, во все времена бойцы танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества. Он подчеркнул, что эти качества наряду с профессионализмом военнослужащие демонстрируют и в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Глава Минобороны считает, что во многом бойцам российской армии помогает опыт ветеранов, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Отечества. В заключении Белоусов поблагодарил танкистов за добросовестную службу и значимый вклад в укрепление обороноспособности России.

14 сентября в России чествуют военнослужащих танковых войск и работников оборонной промышленности. В День танкиста поздравления принимают не только действующие военные, но и конструкторы, создающие броневую мощь страны. Как возник этот праздник и какие мероприятия будут приурочены к нему в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».