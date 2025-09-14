«Адмирал Головко» ударил гиперзвуковым «Цирконом» по цели в Баренцевом море

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко».

Выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил осуществлял дальний противолодочный самолет смешанного авиационного корпуса Северного флота Ту-142.

По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием. Район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полктов авиации.

В рамках учения «Запад-2025» отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.