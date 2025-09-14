Названы последствия атаки ВСУ на РФ ночью

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 80 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

Днём 13 сентября силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника

По данным ведомства, 30 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 15 — над территорией Республики Крым, 12 — над Смоленской областью, десять — над Калужской, пять — над Новгородской, три — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Ленинградской области и по одному — над территорией Орловской, Рязанской и Ростовской областей.