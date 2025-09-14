Наемник Джейсон Родригес из США, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернулся домой и собирает деньги на лечение после ранений. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Родригес приехал на Украину в 2023 году и поступил на службу в подразделение «Альфа». По его словам, он был командиром взвода. Позднее наемник организовал фонд поддержки ветеранов Украины и сообщал, что проживает во Львове, а в дальнейшем намерен получить вид на жительство.

Несмотря на это, осенью Родригес принял решение вернуться в США — там он начал сбор средств на лечение. В своих социальных сетях он рассказал, что получил несколько травм — сотрясение мозга, перелом лодыжки и пулевое ранение верхней части бедра. Кроме того, у него есть осколочные ранения правой стопы.

Ранее российский боец рассказал, что польские наемники, попав в плен, мгновенно сдают информацию о ВСУ.