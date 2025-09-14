ВС России уничтожили гаубицу М198 производства США в Днепропетровской области
Силы группировки войск «Восток» уничтожили в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом «Ланцет» буксируемую 155-мм гаубицу М198 американского производства.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, боевая работа артиллерии ВСУ в лесопосадке была вскрыта с воздуха во время воздушной разведки оператора БПЛА.
«Прямым попаданием боеприпаса гаубица противника была уничтожена вместе с расчётом украинских националистов», — заявили в министерстве.
Ранее бойцы ВС России показали RT машины-роботы для дистанционного минирования.