Силы группировки войск «Восток» уничтожили в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом «Ланцет» буксируемую 155-мм гаубицу М198 американского производства.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, боевая работа артиллерии ВСУ в лесопосадке была вскрыта с воздуха во время воздушной разведки оператора БПЛА.

«Прямым попаданием боеприпаса гаубица противника была уничтожена вместе с расчётом украинских националистов», — заявили в министерстве.

