Российские войска за неделю заняли новые позиции в Сумской области

Российский войска за минувшую неделю продвинулись на востоке от Юнаковки Сумской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России заняли новые позиции, несмотря на контратаки украинской армии.

«В восточной части Юнаковки был занят ряд новых позиций. Также небольшое продвижение было по направлению Хотени», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило группу штурмовиков из 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), попавших в окружение на юге Юнаковки.