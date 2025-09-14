СМИ: Польша осознала слабость НАТО после инцидента с БПЛА

Польша после инцидента с дронами на своей территории осознала слабость НАТО.

Такое заявление опубликовала австрийская газета Kurier.

Согласно статье после случившегося альянс внешне «как обычно» продемонстрировал себя «красноречивым и сплочённым», однако в Польше беспилотники вызвали огромную неопределённость.

«Ведь 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны ЕС... Польские вооружённые силы даже при поддержке НАТО не смогли сбить и половины БПЛА», — пишет издание.

Отмечается, что политики и эксперты по оружию уже давно говорят о необходимости создания защиты от БПЛА вдоль восточной границы НАТО, однако ни одна страна пока не приступила к её реализации. При этом польская система защиты от дронов SKYctrl едва работает и подвержена ошибкам.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Минобороны Польши «не готово» получить консультации от Министерства обороны России по инциденту с беспилотниками.