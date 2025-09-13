Госсекретарь США высказался об инциденте с дронами в Польше

Инцидент с попаданием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство Польши является неприемлемым. Так госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал происшествие, его слова приводит Reuters.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, ситуация с дронами произошла якобы из-за российской стороны. Однако он указал на то, что «остается неясным, была ли намеренной отправка беспилотников на польскую территорию».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается никого защищать в инциденте с БПЛА в Польше. При этом он допустил, что появление беспилотников могло произойти по ошибке.

Румыния заявила о перехвате российского беспилотника

10 сентября в Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, а дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров.