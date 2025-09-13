Румыния заявила о перехвате российского беспилотника

Военно-воздушные силы (ВВС) Румынии перехватили беспилотник, заявив, что он российский. Об этом сообщил телеканал Antena 3.

Инцидент произошел в районе города Тулча, вблизи границы с Украиной. Отмечается, что беспилотник не летал над населенными пунктами и« не представлял непосредственной угрозы для населения».

В небо были подняты два самолета F-16. Издание добавляет, что дрон «потерпел крушение», при этом румынские военные уточнили, что БПЛА «исчез с радаров».

В этот же день стало известно, что Польша подняла истребители из-за предполагаемой активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) около границ Украины.

По информации польских военных, данные действия носят превентивный характер и направлены на то, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства и защитить граждан страны.