Аэропорт в Люблине на востоке Польши временно закрыт для приема и отправки рейсов в связи с действиями Военно-воздушных сил (ВВС) республики. Об этом сообщило на своей странице в соцсети X Польское агентство воздушного транспорта.

«В связи с действиями военной авиации аэропорт в Люблине и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для полетов», — говорится в публикации.

Незадолго до этого Оперативное командование Вооруженных сил Польши рассказало, что истребители были подняты в воздух над территорией страны из-за активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в западных областях Украины. При этом в воздушном пространстве Польши находятся самолеты как польской, так и натовской авиации.

Одновременно наземные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные системы переведены в состояние повышенной боеготовности.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.