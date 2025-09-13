Аэропорт в Люблине на востоке Польши временно закрыт из-за операции ВВС

Аэропорт в Люблине на востоке Польши временно закрыт для приема и отправки рейсов в связи с действиями Военно-воздушных сил (ВВС) республики. Об этом сообщило на своей странице в соцсети X Польское агентство воздушного транспорта. "В связи с действиями военной авиации аэропорт в Люблине и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для полетов", - говорится в публикации. Незадолго до этого Оперативное командование Вооруженных сил Польши рассказало, что истребители были подняты в воздух над территорией страны из-за активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в западных областях Украины. При этом в воздушном пространстве Польши находятся самолеты как польской, так и натовской авиации. Одновременно наземные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные системы переведены в состояние повышенной боеготовности. В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию "беспрецедентной" и обвинил Россию в провокации.