Беспилотники впервые атаковали один российские регион
Беспилотник атаковал промышленное предприятие в пермской Губахе. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По его словам, во время инцидента никто не пострадал.
Предприятие продолжает работать в штатном режиме. На месте работают оперативные службы.
Глава края призвал жителей не публиковать фото и видео с дронами, чтобы «не помогать врагу». Губаха расположена в 1,5 тысячах километров от украинской границы.
Ситуация находится на контроле властей. Жителей просят сохранять спокойствие.