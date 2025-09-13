Беспилотники впервые атаковали один российские регион

Беспилотник атаковал промышленное предприятие в пермской Губахе. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, во время инцидента никто не пострадал.

Предприятие продолжает работать в штатном режиме. На месте работают оперативные службы.

Глава края призвал жителей не публиковать фото и видео с дронами, чтобы «не помогать врагу». Губаха расположена в 1,5 тысячах километров от украинской границы.

Ситуация находится на контроле властей. Жителей просят сохранять спокойствие.