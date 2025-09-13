Готовые к пуску комплексы "Искандер" у Калининграда сняли на видео

Пару боевых машин ОТРК "Искандер" с поднятыми в пусковое положение баллистическими ракетами заметили на трассе в Калининградской области.

Движение по трассе перекрыто, у пусковых установок поднято по одной ракете (каждая боевая машина "Искандера" несет две ракеты и способна выпустить их по разным целям за минуту).

В стороне стоит командно-штабная машина на базе КамАЗ. Появившееся в Сети видео снято человеком, находящимся внутри оцепления.

Скорее всего, это учебное развертывание в рамках учений "Запад" или тренировки в масштабах части. Для боевой работы - например пусков по объектам ВСУ - "Искандеры" выбирают места поукромнее.

И уже совсем не имеет смысла портить дорожное покрытие - если запустить ракету с автотрассы, ездить по ней затем будет невозможно. По крайней мере, до капитального ремонта.