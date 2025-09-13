Президент России Владимир Путин заявил, что во время СВО Москва стала крепким тылом для российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным государства, российский лидер сделал ряд заявлений о значении Москвы для России в целом в ходе выступления в столичном концертном зале «Зарядье».

«Москва стала крепким тылом армии России», — отметил президент.

Путин уточнил, что Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик мира.

«Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперёд», — разъяснил президент.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин адресовал жителям столицы видеообращение, в котором поздравил их с Днём города.