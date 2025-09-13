Путин назвал Москву крепким тылом российской армии
Президент России Владимир Путин заявил, что во время СВО Москва стала крепким тылом для российской армии. Об этом пишет РИА Новости.
По данным государства, российский лидер сделал ряд заявлений о значении Москвы для России в целом в ходе выступления в столичном концертном зале «Зарядье».
«Москва стала крепким тылом армии России», — отметил президент.
Путин уточнил, что Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик мира.
«Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперёд», — разъяснил президент.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин адресовал жителям столицы видеообращение, в котором поздравил их с Днём города.