В зоне спецоперации российские войска ведут успешное наступление на красноармейском, северском и краснолиманском направлениях. На южнодонецком после освобождения села Новопетровское бойцы группировки "Восток" начали штурм ещё двух населённых пунктов – Берёзовое и Новониколаевка, сообщает "ТВ Центр".

Авангард российских войск на участке между Днепропетровской областью и Запорожьем, продвинулся вглубь линии обороны ВСУ ещё на два километра. Освобождение этих посёлков позволит увеличить подконтрольную российским подразделениям оперативную зону, обезопасит фланги и создаст новый плацдарм для наступления на Покровский район. В Днепропетровской области наши войска освободили от ВСУ уже 11 населённых пунктов.