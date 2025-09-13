Еще одна страна задумалась об отправке войск на Украину

Аргентина готова отправить войска на Украину, если к латиноамериканской республике обратятся с соответствующим предложением.

Об этом в интервью РБК рассказал аргентинский посол в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», — указал дипломат.

Феррер Виейра указал, что Аргентина имеет богатый опыт участия в миротворческих операциях в рамках ООН. При этом он выразил надежду на успех действий президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее посол Аргентины был приглашен в МИД России из-за антироссийских высказываний аргентинского министра безопасности Патрисии Буллрич. Она обвинила Москву в якобы прослушке президентского дворца, не предъявив каких-либо доказательств своим заявлениям.