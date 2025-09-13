Минобороны раскрыло цели удара «Искандером» на Украине

Российские войска ударили «Искандером» по площадке запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Краматорска.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Цель была выявлена оператором разведывательного БПЛА в районе населенного пункта Голубовка (30 км западнее населенного пункта Краматорск)», — говорится в сообщении.

В результате удара «Искандером» были уничтожены до 25 дронов дальнего действия типа «Лютый», пункт управления БПЛА, 20 бойцов ВСУ и пять единиц автомобильной техники.

Российские войска ударили «Искандерами» по родному городу Зеленского

Ранее сообщалось, что Россия выпустила по Украине рекордное число дронов и ракет в ночь с 6 на 7 сентября. В атаке было задействовано в общей сложности 805 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. В комбинированном ударе применили\ в том числе девять крылатых ракет «Искандер-К» и четыре баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23».