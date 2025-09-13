Армия РФ освободила Новониколаевку в Днепропетровской области

Российские военные освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что населенный пункт перешел под контроль ВС РФ в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Восток".

Напомним, накануне российское военное ведомство сообщило об освобождении бойцами "Востока" Новопетровского в Днепропетровской области, а 11 сентября стало известно, что под контроль ВС РФ в этом же регионе перешла Сосновка.

В конце августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка "Восток" продолжает развивать наступление в Днепропетровской области.