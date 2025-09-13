Стало известно, как в НАТО отреагировали на инцидент с дронами в Польше

Североатлантический альянс запустил операцию «Восточный страж» (Eastern Sentry) в Польше на фоне инцидента с беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу польского Генштаба.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте анонсировал начало операции, направленной на усиление обороны так называемого «восточного фланга» блока в свете инцидента с БПЛА в Польше.

«НАТО запускает Eastern Sentry», — отметили в пресс-службе.

В Генштабе сопроводили публикацию роликом, на кадрах которого французский транспортный самолет А400 заходит на взлётно-посадочную полосу в Минске-Мазовецком.

В пресс-службе пояснили, что борт доставил вооружение для французских истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.

Напомним, что в ночь на 10 сентября 19 беспилотников пересекли польскую границу. Часть из них была сбита, часть упала на землю после того, как закончилось топливо. Расследование показало позже, что ни на одном из дронов не было взрывчатки.

Политики западных стран сделали ряд резких заявлений на фоне ЧП, бездоказательно обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Польши.

Кроме того, в Париже, Лондоне, Чехии пообещали направить Варшаве различные вооружения и военную технику: вертолеты, самолеты, комплексы ПВО.