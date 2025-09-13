После того, как российские войска повторили суджанскую операцию «Поток» в районе Купянска, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может пойти по стандартному сценарию — перебросить на данное направление резервы для остановки дальнейшего продвижения России.

Такие ответные действия спрогнозировало украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Удастся это или нет — вопрос открытый», — пишет СМИ.

По мнению журналистов, переброска резервов на «медийно-горячий» участок фронта может обернуться проседанием на других направлениях. Для поддержки ослабленных участков затем потребуется отправка туда военных с других направлений с такими же последствиями, предупредили авторы поста.

ВС РФ повторили операцию «Поток» в районе Купянска

Ранее аналитический паблик Deep State сообщил, что бойцы Вооруженных сил России смогли повторить операцию «Поток». Военные вновь использовали газовую трубу, на этот раз для наступления на Купянск в Харьковской области. Они зашли в трубу в районе населенного пункта Лиман Первый и в течение четырех дней с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добрались до Купянска.