Дрон снял удар "Искандера" по пункту управления дальними БПЛА

Опубликовано видео уничтожения пункта управления украинскими БПЛА на северо-западе ДНР.

Позиция, откуда велось управление дальними беспилотниками ВСУ, была спрятана в лесопосадке у села Голубовка рядом с Краматорском, пишет "Изнанка". Это традиционное место для подобных объектов - подальше от людских глаз, но рядом с дорогой.

Разведка ВС РФ все равно выяснила расположение операторов БПЛА, управлявших атаками на российские регионы. Координаты передали в штаб и вскоре в пункт управления прилетела баллистическая ракета "Искандер".

Дальние БПЛА - штука вредная, потому сил и средств для их уничтожения не жалеют.

Видео работы "Искандера" снял разведывательный БПЛА, присланный к Голубовке для объективного контроля.