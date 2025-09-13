Генсек НАТО оценил разницу в подлетном времени ракет РФ для Лондона и Таллина

Генсек НАТО оценил разницу в подлетном времени ракет России для Лондона и Таллина
Концепция мышления в духе «восточного фланга» не должна означать, что Мадрид или Лондон находится в большей безопасности, чем Таллин, поскольку российские ракеты могут долететь до европейских столиц с разницей в минуты, предупредил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.
С такой оценкой подлетного времени российских ракет руководитель НАТО выступил на конференции по поводу запуска операции Eastern Sentry («Восточный часовой»).
Ранее генсек НАТО сообщил, что альянс в ответ на инцидент с дронами в Польше начнет операцию Eastern Sentry, целью которой является усиление обороны восточного фланга НАТО.
НАТО запускает операцию "Восточный часовой"
В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши.