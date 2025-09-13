Вооружённые силы Украины практически исчерпали «человеческий ресурс», Киеву необходимо вмешательство западных войск.

Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» заявил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

«Если нам не дадут людей, я имею в виду вооружённые силы наших партнёров, у нас очень мало шансов», — сказал он.

Ранее о проблемах ВСУ с вооружением, обеспечением и живой силой в беседе с RT рассказал боец ВС России с позывным Челентано.