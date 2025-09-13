Арестович* назвал главное условие долгосрочного мира на Украине

Россия и Украина должны пойти на взаимные уступки, чтобы достичь долгосрочного мира.

Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Чтобы прекратить бойню и заключить долгосрочный мир, и Украина, и Россия должны пойти на жертвы», — подчеркнул он.

Как считает Арестович, России следовало бы отказаться от позиции старшего брата с требованием подчинения по отношению к Украине.

В свою очередь Украине нужно сменить проект «Анти-Россия» и начать строить добрососедские отношения, вернув нейтральный статус.

До этого Арестович на своем YouTube-канале высмеял слова главы государства Владимира Зеленского о том, что пока Россия не взяла под контроль всю территорию страны, то Киев побеждает.

Арестович* иронично отреагировал на слова Зеленского о побеждающей Украине

Арестович заметил, что «территория уменьшается», людей «все меньше и меньше», а Украина «все побеждает и побеждает». Даже если все левобережье Днепра уйдет в состав России, то Киев продолжит побеждать, ведь ВС РФ не захватили всю территорию республики, порассуждал политик.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.