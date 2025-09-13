Бывшего офицера российской армии Льва Ступникова обвинили в сотрудничестве с украинскими военными и передаче координат подразделений ВС РФ. Как сообщает RT, в течение семи месяцев он предоставлял противнику данные, которые использовались для нанесения ракетных ударов.

По информации, служба Ступникова начиналась в 36-й мотострелковой дивизии. Именно находясь в ее составе в зоне спецоперации, он начал передавать украинской стороне координаты сослуживцев. В результате предательства, по данным источников, погибли более двухсот российских военных, а наступление под Угледаром значительно осложнилось.

Отмечается, что Ступников фактически стал «глазами и ушами» противника. Бойцы спецназа «Ахмат» распространили видео, на котором он признается в наведении ракетных ударов HIMARS по российским позициям в районе Волновахи.

Известно, что Ступников родился в 1999 году в Караганде, а в детстве вместе с семьей переехал в Омск, где получил российское гражданство. Позже он окончил военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, после бегства на украинскую сторону он продолжает службу в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает издание.

Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев высказался о гражданах России, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине. Он заявил, что считает предателями тех, кто, живя за границей, помогал Вооруженным силам Украины.