Российский военный рассказал о большом количестве пленных ВСУ

Большое количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдается в плен в Серебрянском лесничестве, которое зачищают российские войска, заявил командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, обстановка в Серебрянском лесничестве остается стабильно-напряженной.

«Штурмовые отряды продвигаются. Большое количество ВСУ сдается в плен», — подчеркнул он.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев отказался от тысячи военнопленных солдат. По его словам, именно этот фактор затруднял второй обмен пленными в рамках переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.