Командир отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг рассказал, что на Запорожском направлении офицеры Главного управления разведки Украины сдались в плен бойцам ВДВ России.

Как отмечает РИА Новости, это произошло благодаря успешной операции по выманиванию ряда боевиков ВСУ на контролируемые российскими военными позиции.

По словам Викинга, украинские военные пытались пользоваться разными техническими средствами и условиями погоды, чтобы «попытаться просачиваться».

«Но мы контролируем их намного дальше, чем они могут себе представить», — подчеркнул боец.

Ранее российские операторы беспилотников помогли женщине из ВСУ сдаться в плен ВС России на Красноармейском направлении.

Также сообщалось, что снайпер 57-й бригады российской группировки войск «Восток» с позывным Морячок рассказал, что испугавшийся российских военных солдат ВСУ открыл огонь и помешал группе сослуживцев сдаться в плен.