Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество военнослужащих, а также технику у населенного пункта Юнаковка на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

© Газета.ru

Источник агентства рассказал, что украинские формирования готовились провести атаки в районе южнее Юнаковки. В операции приняли участие несколько штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Уничтожено большое количество личного состава врага, два танка и БТР (бронетранспортер — «Газета.Ru») Stryker», — отметили в силовых структурах.

12 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что группа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение в лесопосадке на юге Юнаковки. По словам источника агентства, командование данного украинского подразделения прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение.

За несколько дней до этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы РФ выбили украинских солдат из Юнаковки. Он уточнил, что из этого населенного пункта ВСУ в прошлом году вели наступление на город Суджа в Курской области.

Ранее российские бойцы нанесли удары по складам ВСУ на Сумском направлении.