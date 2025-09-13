Силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах. Жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано.

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе», — написал Слюсарь.

В ночь на 13 сентября над российскими регионами за два часа сбили три украинских дрона самолетного типа. В небе над Смоленской областью уничтожили два дрона и еще один — над Воронежской.

Днем 12 сентября средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА самолетного типа над двумя регионами.

Ранее украинки подписали контракты «18-24» на должности операторов БПЛА.