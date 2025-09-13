Девушки на Украине впервые подписали контракты «18-24»

Девушки на Украине впервые подписали военные контракты по программе «18-24» для службы операторами беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, контракты заключены с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко. Точное количество девушек, подписавших контракты, не уточняется.

«Уже седьмой набор контрактников по программе «18-24» принес присягу», — отмечается в сообщении генштаба.

В настоящее время молодежный контракт с ВСУ могут заключить украинцы в возрасте от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении высшего образования и другие льготы, в том числе беспроцентную ипотеку. Однако обязательным условием контракта является служба в пехоте, которая участвует в боевых действиях на передовой.

3 сентября заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что власти Украины могут расширить возрастные рамки по «молодежному» контракту с ВСУ. Он отметил, что после экспертиз на разных уровнях будет предложен расширенный контракт для других возрастных категорий, также для граждан, попавших под мобилизацию. По словам Палисы, в нем будут прописаны четкие сроки службы и предоставляемые льготы.

Ранее эксперт заявил, что Украина начнет новую мобилизацию сразу после окончания конфликта.