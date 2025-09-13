СБУ объявила в розыск российского сенатора Клишаса

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского сенатора Андрея Клишаса. Об этом следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как уточняется, Клишас разыскивается с марта 2022 года. Ему вменяется якобы «посягательство на территориальную целостность Украины», а также «пособничество и ведение агрессивной войны».

Клишас также был внесен с февраля 2022 года в базу скандально известного сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

42-летний Тимати объявлен в розыск СБУ Украины

Накануне стало известно, что популярная российская певица Татьяна Куртукова попала в базу скандального украинского сайта. По данным источника, исполнительница хита «Матушка» была добавлена в базу сайта 11 сентября.

До этого сообщалось, что пятилетний ребенок из России был также внесен в украинскую базу сайта «Миротворец».