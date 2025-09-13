Министр обороны Германии запрашивал помощь Украине больше одобренной

Министр обороны Германии Борис Писториус запрашивал для помощи Украине на 10 миллиардов евро больше, чем было одобрено правительством. Об этом сообщила газета Bild.

Отмечается, что Писториус предлагал выделить Украине 15,8 и 12,8 миллиарда евро на 2026 и 2027 годы соответственно. Правительство Германии, в свою очередь, одобрило транши по 9 миллиардов евро.

Подчеркивается, что из-за этого часть оборонных контрактов с Украиной будут приостановлены, а меры поддержки — сокращены или отменены.

«Значения, учтенные при подготовке бюджета, были совместно согласованы федеральным министром финансов и федеральным министром обороны, поэтому по этому вопросу существует полное согласие», — ответили в правительстве на запрос газеты.

Ранее Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок, который будет предназначен для возведения завода по производству боеприпасов.