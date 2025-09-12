Минобороны: ВСУ пытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

ВСУ попытались ударить по железнодорожному составу с боеприпасами для российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны РФ.

Украинская сторона, как отмечается в публикации, подвергла массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами.

Военный комендант станции майор Михаил Демидов, несмотря на обстрел, смог оперативно отправить поезд на запасные пути. Тем самым он вывел его из зоны поражения.

После прекращения атаки Демидов проверил целостность строения пути и отправил состав в пункт назначения.

Как подчеркнули в Минобороны, благодаря действиям российского военнослужащего удалось сохранить важный железнодорожный узел и доставить груз в заданный район.