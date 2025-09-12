Армия России, вероятно, повторила операцию «Поток» в районе Купянска, отмечает «Военная хроника», ссылаясь на множественные сообщения о том, что бойцы «вышли в городские кварталы через лес» с помощью газопровода.

«Других подробностей пока не приводится, но, судя по тому, что всё снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», — пишут авторы.

По информации украинских Telegram-каналов, организованные группы российских бойцов могут без потерь добираться до Купянска, где «уже есть позиции».

Операция «Поток» возвращается: ВС РФ начали новое наступление через газопроводы

После российской операции с трубой «Поток» в Курской области оборона украинских оккупантов обрушилась, отмечал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.