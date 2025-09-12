Российское посольство прокомментировало заход авианосца США в Осло

В посольстве России в Норвегии прокомментировали заход американского авианосца USS Gerald Ford в Осло. Об этом сообщает РИА Новости.

© Wikipedia

В российской дипмиссии заход судна назвали «демонстрацией силы». При этом дипломаты считают, что такие действия контрпродуктивны и нелогичны, поскольку они вызывают рост международной напряженности.

«Организуемые Норвегией и США "демонстрации силы" нелогичны и контрпродуктивны, поскольку, создавая очевидные угрозы нацбезопасности России и повышая вероятность опасных инцидентов, ведут лишь к росту военно-политической напряженности на Севере и расшатывают глобальную стабильность, но никоим образом не укрепляют безопасность Норвегии или других членов Североатлантического альянса», — заявили в посольстве.

Там также добавили, что группы ВМС США проводят учения у берегов Норвегии уже три года подряд, хотя на Норвегию «никто не думает нападать». Подобные опасения дипломаты назвали «чушью и пропагандой».