Российское посольство прокомментировало заход авианосца США в Осло
В посольстве России в Норвегии прокомментировали заход американского авианосца USS Gerald Ford в Осло. Об этом сообщает РИА Новости.
В российской дипмиссии заход судна назвали «демонстрацией силы». При этом дипломаты считают, что такие действия контрпродуктивны и нелогичны, поскольку они вызывают рост международной напряженности.
«Организуемые Норвегией и США "демонстрации силы" нелогичны и контрпродуктивны, поскольку, создавая очевидные угрозы нацбезопасности России и повышая вероятность опасных инцидентов, ведут лишь к росту военно-политической напряженности на Севере и расшатывают глобальную стабильность, но никоим образом не укрепляют безопасность Норвегии или других членов Североатлантического альянса», — заявили в посольстве.
Там также добавили, что группы ВМС США проводят учения у берегов Норвегии уже три года подряд, хотя на Норвегию «никто не думает нападать». Подобные опасения дипломаты назвали «чушью и пропагандой».
«На самом деле, в Осло это прекрасно понимают. Ведь, по оценкам норвежских властей, Россия не представляет прямую военную угрозу для Норвегии. Как неоднократно подчеркивал президент России, у нашей страны нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни военного — нападать на НАТО», — считают в посольстве.