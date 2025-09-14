Украинские военные, которые находились на Алексеевском острове под Херсоном, говорили на чистом русском языке, их позывные также были на русском. Об этом заявил ТАСС командир 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зак.

«Мы их позывные знаем: Орел, Акула - все на русском. Они разговаривали на чистом русском», — подчеркнул он.

Многие военнослужащие ВСУ на данном участке фронта были мобилизованы в Одесской и Николаевской областях, уточнил «Зак».

До этого «Зак» также сообщал, что польские пленные наемники предоставляют все известные им сведения о численности и дислокации украинских подразделений, а также о расположении опорных пунктов ВСУ.

Командир считает, что западные наемники, воющие на стороне Украины, проявляют трусость, что, по его мнению, объясняется особенностями их менталитета.