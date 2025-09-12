В России отреагировали на отправку французских истребителей в Польшу

Посольство РФ в Париже осудило отправку французских истребителей в Польшу после инцидента с дронами. Обращение посольства цитирует ТАСС.

© Соцсети

«Решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, .. отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе», — заявили в дипмиссии.

11 сентября Франция решила направить в Польшу три истребителя Rafale. ФРГ же направит на границу с Польшей два истребителя Eurofigher на фоне инцидента с БПЛА&

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.