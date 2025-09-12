НАТО отправила Украине часть ПВО  с восточного фланга

НАТО отправила Украине часть своих ПВО с восточного фланга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

© Global look

Как сообщает источник, таким образом НАТО ослабило собственную обороноспособность. При этом, страны Европы также рассматривают возможность усиления ПВО Польши, но какие страны отдадут Варшаве собственные системы обороны, пока не ясно.

«Одна из серьезнейших слабостей альянса состоит в недостатке систем ПВО на его восточном фланге. <...> Ряд таких систем были переданы Украине, что привело к снижению потенциала НАТО», — сообщает издание.

Помимо этого, один из европейских чиновников добавил, что членам НАТО недостает самолетов AWACS, которые используются для операций по мониторингу ситуации на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО разрабатывает «оборонительный военный ответ» на инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.