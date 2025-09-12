Немецкие истребители появились в небе над Польшей

Минобороны Германии сообщило, что ВВС страны начали патрулирование воздушного пространства над Польшей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это стало ответным шагом на инцидент с российскими БПЛА. По словам представителя Минобороны Германии, истребители приступили к патрулированию еще вчера.

«Это уже осуществляется. ВВС ФРГ вчера вечером определили диапазон действия», — сообщил он.

Помимо этого, официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус заявил, что Берлин придерживается позиции НАТО, когда рассматривает инцидент с беспилотниками в Польше. По его словам, в данный момент Берлин не сомневается в российском происхождении БПЛА, которые попали в воздушное пространство Польши.

МИД ФРГ вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше

Ранее Минобороны России прокомментировало инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши.