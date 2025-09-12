НАТО запускает операцию "Восточный часовой"

Североатлантический альянс начинает операцию "Восточный часовой" для укрепления позиций альянса на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Сегодня я и [Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе] генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции "Восточный часовой", чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге", - заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Рютте добавил, что операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Британия и ФРГ.

Рютте обратился к Путину после инцидента с беспилотниками в Польше

Операция "Восточный часовой" будет включать элементы воздушной и наземной обороны. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.