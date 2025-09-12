Вскрылись неожиданные подробности из биографии бежавшего в ВСУ российского офицера

Стали известны подробности биографии, вероятно, перешедшего на сторону ВСУ бывшего офицера Армии России Льва Ступникова, который мог семь месяцев передавать данные о подразделениях ВС РФ для наводки вражеских ракет. Об это сообщает RT.

© Московский Комсомолец

По информации издания, перебежчик родился в Казахстане в 1999 году. Но его родители переехали из Караганды в Омск и получили гражданство РФ в начале 2000-х.

Ступников переехал в Санкт-Петербург после окончания школы и поступил в военную академию связи имени Буденного.

Будущий предатель начал службу в ВС РФ в 36-й мотострелковой дивизии. Он попал на СВО в составе подразделения, а позже начал сливать Украине координаты сослуживцев.

По данным спецназа «Ахмат», Лев Ступников мог перейти на сторону Украины и семь месяцев передавать данные о российских подразделениях.

Ранее также сообщалось, что бойцы группы Аида спецназа «Ахмат» нашли российского военного, который попал в плен к ВСУ, оскорбил «Ахмат» и поплатился.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.