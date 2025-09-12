Названо число самолетов Су-27, оставшихся в составе украинских ВВС
В авиационных подразделениях киевского режима в настоящее время остается 12-14 самолетов Су-27. Об этом сообщается в Telegram-канале "Воевода вещает".
Речь идет, в том числе, и о крылатых машинах в учебно-боевом варианте, которые также привлекаются для выполнения задач.
"Спарки, правда, тоже ходят на боевые с зачехленным вторым "кабинетом", - пишет автор канала.
Эти крылатые машины в настоящее время имеются в двух вражеских бригадах тактической авиации - 831-й и 39-й.
В минувший четверг сообщалось о потере противником летательного аппарата такого типа. Его пилотировал майор Александр Боровик 1995 года рождения, который не смог катапультироваться. Как сообщило в пятницу Министерство обороны РФ, этот борт был сбит ВКС России.
ВКС России сбили самолёт Су-27 ВСУ
Позже украинский Су-27 по неизвестной причине сбросил бомбу или ракету на населенный пункт Копыль, находящийся в Волынской области. Никто не погиб, но были разрушены строения.