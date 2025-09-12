Противник предпринял масштабную провокацию, устроив налет на регионы России. ПВО отразила рекордную атаку дронов, в то время как российская армия продолжает уверенное наступление в зоне спецоперации. Об этом сообщает «Царьград» в сводке неофициальных новостей спецоперации.

Массовый налет

Минувшей ночью противник предпринял попытку массированной атаки по регионам России. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 221 вражеских БПЛА самолетного типа. Эксперты назвали налет беспрецедентным.

Одним из атакованных регионов стала Ленинградская область — там сбили более 30 беспилотников. Не исключено, что они метили в порт Приморск.

«По-прежнему останется вопрос по использованию территории прибалтийских стран для пролета БПЛА. Украина втягивает другие страны в конфликт. При их глупом молчаливом согласии», — заявил автор канала Win/Win.

Однако самый масштабный налет был на Брянскую область — 85 беспилотников. Там же ВСУ нанесли ряд ударов по пассажирскому микроавтобусу, который вез работников предприятия в Погарском районе. Водитель, уворачиваясь от дронов, доехал до блокпоста «БАРС-Брянск». Он, еще четверо пассажиров и двое бойцов «БАРС-Брянск» пострадали.

Наступление ВС РФ

На покровском направлении украинская армия пока не способна остановить продвижение российской армии в Днепропетровской области. Недавно ВС РФ заняли Сосновку и Николаевку, однако сейчас штурмовики уже заканчивают зачистку Тернового.

Как отметил военный блогер Юрий Подоляка, российские военные движутся с перспективой освобождения Березового — крупного по местным меркам села.

«Предполагаемый наш здесь замысел в целом уже вырисовывается. Глубокий обход сильных позиций противника в районе Гуляйполя и выход им в тыл. При этом мы занимаем северную часть Запорожской области и создаем хорошие предпосылки для освобождения Восточной Днепропетровщины», — заявил эксперт.

Очевидно, что на покровском направлении первоначальный замысел украинского командования не реализовался и срезать выступ до изначальных рубежей не удалось. Факт затянувшихся боев говорит о том, что выступ не только удерживается, но и превращается в плацдарм. Для ответа ВСУ придется отвлечь военных с других участков — а это Покровск и Константиновка.

«Оборонительный военный ответ»

По сообщениям СМИ, НАТО готовит «оборонительный военный ответ» после прилета беспилотников в Польшу. Однако, как считает ветеран ЧВК «Вагнер», автор Telegram-канала Condottiero, масштабным он не будет.

«Чтобы не томить ни вас, ни НАТО, убью интригу. Военный ответ НАТО — это проведение коротких учений у границ с РБ и шесть самолетов в усиление патрулирования границы Польши. Все. Ответ закончился», — пошутил он.

Однако сама история с «залетными» беспилотниками — тревожный звонок для НАТО. Он показал, насколько уязвима их оборона даже на ключевом для стран альянса восточном фланге. И дело не только в «Геранях», которые без препятствий пересекли границу, но и в том, что за этим стоит.

Если отмести теории и версии, то получается, что группа БПЛА уверенно обошла польскую систему ПВО, проникнув вглубь территории. Если дроны могут так легко прорваться, то что будет если их станет больше?

Удар по Приднестровью

Украинские и молдавские инсайдеры утверждают, что между Киевом и Кишиневом в последнюю неделю идут активные закрытые переговоры. Канал «Легитимный» пишет, что готовится провокация на границе с Приднестровьем — это может провоцировать расширение конфликта, вплоть до того, что подключится Минск.

«Все источники указывают, что если Кишинев и Киев по указанию глобалистов откроют приднестровский фронт, то Минск может войти в игру, как и КНДР. Будем надеяться, что глобалисты не решатся повышать ставки в игре, провоцируя Россию, вплоть до третьей мировой. Если же пойдут на такой шаг и устроят провокацию, а после — нападение на Приднестровье, то молдованам советуем покинуть страну в первые 24 часа, так как полетит все в их сторону», — отмечает инсайдер.

Подготовку провокации подтверждает и журналистка Диана Панченко. По ее словам, руками Украины планируют устроить бойню в Приднестровье — спровоцировать Россию на ответ и вовлечь Молдавию в войну. Сам план был подписан в Париже, а на Украине уже формируется ударная группа из молдавских бойцов Иностранного легиона.