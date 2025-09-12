Генерал предупредил о «развороте» дронов ВСУ в сторону Финляндии

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Россия может развернуть прилетающие украинские беспилотники в сторону Финляндии в ответ на дроны в Санкт-Петербурге. Об этом Липовой рассказал NEWS.ru.

В Минобороны России сообщили о перехвате и уничтожении 22-х украинских беспилотников утром 12 сентября. Военные уточнили, что 17 дронов было уничтожено над Белгородской областью, пять - над Ленинградской.

«Наши подразделения Минобороны отслеживают, откуда летят БПЛА и, вероятно, скоро сделают радикальные выводы», - заявил Липовой.

По его мнению, на границе России могут выставить средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов. В результате дроны будут «разворачиваться и лететь обратно, как это было с Польшей», заключил генерал-майор.