Украина атаковала действующий энергоблок российской АЭС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал действующий энергоблок Смоленской атомной электростанции (АЭС).

© ТАСС

Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на «Росатом».

«При падении БПЛА сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего 3-го энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции», — говорится в сообщении.

По данным «Росатома», разрушений и пострадавших нет. Радиационный фон на месте соответствует норме.

Накануне ВСУ нанесли удары по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Отмечается, что удар пришелся на корпус «Г», в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, который используется для подготовки персонала. Радиационный фон соответствует норме.