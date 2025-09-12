Российская армия совершила самую масштабную перегруппировку со времен 2022 года. Как сообщает «Царьград», ВС РФ готовят решительный удар на ключевом направлении, а противник начал бить тревогу.

Кулак сжимается

Согласно заявлениям западных и украинских источников, российская армия провела крупнейшую передислокацию со времен наступления на Киев. В начале сентября противник зафиксировал переброску соединений ВДВ и морской пехоты ВС России из Сумской области под Покровск. На Доброполье прибыли 155-я и 40-я бригады морской пехоты, а также 177-й отдельный полк морской пехоты. Кроме того, фиксировалось движение частей 11-й десантно-штурмовой бригады и 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Теперь же в район Часов Яра прибыло еще одно подразделение — мотострелковая дивизия из Херсонской области. Кроме того, по заявлениям украинских СМИ, российские военные могут задействовать в Запорожской области седьмую воздушно-десантную дивизию с четырьмя дополнительными полками при поддержке мотострелковых частей.

Официальное сообщение опубликовал и седьмой корпус десантно-штурмовых войск Украины, который ведет бои в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В нем говорится об усилении штурмовых действий русской армии с использованием техники на флангах и просачивании в сам Покровск малыми группами.

Подчеркивается, что вместе с этим на флангах ВС РФ усилили штурмовые действия с использованием техники — эти атаки призваны отрезать седьмой корпус от снабжения. При этом сократилось количество авиаударов по «нулевым» позициям и увеличилось — по целям в тылах.

Приоритетное направление

Украинские каналы утверждают, что ВС РФ готовятся к решающему наступлению на донецком направлении с применением большого количества личного состава и техники. Ключевая цель неизменна — освободить агломерацию Покровск — Краматорск — Славянск.

На фоне этого противник ожидает массированного применения бронетехники и артиллерии в ближайшее время с целью прорыва обороны ВСУ в Донбассе. В среднесрочной перспективе цель российских войск — выйти на границы ДНР.

При этом различные эксперты связывают изменение стратегии с назначением генерал-полковника Андрея Мордвичева на пост замглавы Генштаба РФ Валерия Герасимова. С весны он занимал пост главкома Сухопутных войск России, а в прошлом отвечал за освобождение Мариуполя и Авдеевки, за что получил прозвище «Генерал Прорыв» и «Мастер штурмов».

Тактика России

Ветеран войны в Донбассе, военный волонтер Александр Матюшин подтвердил, что ВС РФ перебросили силы со многих участков фронта на покровское направление. Особенно он отметил 40-ю и 155-ю бригады морской пехоты, которые сейчас контролируют Новоторецкое и Маяк. 76-я дивизия и 11-я бригада пока находятся в резерве.

«В целом же глобальная передислокация сил с тех направлений, где не ожидается массовых украинских атак, говорит о том, что в связи с назначением генерала Мордвичёва на новую должность определены наиболее важные участки фронта. Именно там сейчас сосредоточены наши силы для продвижения вперед. При этом противник также активно перебрасывает свои бригады на Доброполье, где ведёт контратаки», — пояснил эксперт.

Концентрация сил говорит о том, что Мордвичев грамотно определил приоритетные цели. Матюшин ждет осенне-зимнего наступления с целью выхода к границам ДНР.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Участник спецоперации, военкор Евгений Линин отметил, что тактика изменилась с лета 2025 года. Тогда рыхлость обороны ВСУ позволяла проникать глубоко в тыл, почти без боестолкновений, и брать под контроль целые кварталы и населенные пункты.

«Эта тактика сохраняется и сейчас, потому что ВСУ пока не могут эффективно ей противостоять», — заметил военный.

ВСУ же продолжают использовать тактику сплошной линии дронов, которую продвигают как доктрину современной войны. Они стараются уничтожить все, что движется в «килл-зоне». Однако на Донбассе этот метод не так эффективен из-за плотной застройки.

«Мы уничтожаем логистику, временные пункты дислокации, склады с оборудованием, а также выявляем опорные пункты, где располагаются операторы дронов. Это значительно снижает эффективность украинской тактики», — добавил Линин.

Сейчас командование ВС РФ не просто наращивает силу, но и умно ей пользуется, концентрируя опытные резервы там, где это необходимо. Инициатива сейчас в руках российской армии.