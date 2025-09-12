ВС РФ взяли под контроль Алексеевский остров

Военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" взяли под контроль Алексеевский остров параллельно с операцией на малом железнодорожном Антоновском мосту Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС командир батальона с позывным Барс.

Это была одна из крупнейших операций на левобережье Херсонской области: в июле разведчики смогли взять мост под контроль, выбив оттуда противника, и водрузить там флаг, несмотря на попытки ВСУ атаковать дронами. Операция сопоставима с операцией "Поток" в Курской области: в условиях ограниченного пространства военные достигли своей цели.

"Теперь этот участок под нашим контролем. Остров Алексеевский тоже под нашим контролем, его брала группа спецназа Зака. Мы заняли нормальный участок, на котором можем развиваться и на запад, и на восток", - сказал он, пояснив, что остров находится левее моста.

Барс подчеркнул, что остров был взят параллельно с ж/д мостом. По его словам, военнослужащим пришлось нелегко из-за дронов противника, но тем не менее задача была выполнена в том числе благодаря поддержке с воздуха.