Учения «Запад-2025»: почему в ЕС заговорили о «российской угрозе»

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», заявили, что страны ЕС активно критикуют совместные учения России и Белоруссии, чтобы оправдать свою милитаризацию. Аналитики сослались на многочисленные учения Европы у российских границ.

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. В ходе манёвров будет отработано обеспечение безопасности Союзного государства. Военные России и Белоруссии потренируются в отражении ударов с воздуха и борьбе с диверсионными группами условного противника.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на учениях будет отрабатываться «планирование применения» ядерного оружия и системы «Орешник». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что учения носят плановый характер.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша вместе со своими союзниками готовится к «агрессивным российско-белорусским манёврам». Он пообещал, что НАТО ответит на это учениями на польской территории. Также Польша решила полностью и «бессрочно» закрыть границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября.

Доцент кафедры международных отношений МГИМО Вячеслав Сутырин отметил, что страны НАТО регулярно проводят учения вблизи границ России и Белоруссии. Эксперт подчеркнул, что в последние десять лет интенсивность и масштаб учений значительно возросли.

Глава центра белорусских исследований РАН Николай Межевич добавил, что учения «Запад-2025» не стали «каким-то сюрпризом или угрозой» для соседей России и Белоруссии. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин связал острую реакцию Европы на манёвры с попыткой оправдать собственную мобилизацию с помощью «мифической российской угрозы».