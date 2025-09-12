В Бундестаге призвали сбивать российские беспилотники над Украиной

НАТО следует усилить противовоздушную оборону и рассмотреть возможность сбивать российские дроны за пределами стран НАТО, в том числе и над Украиной. Как сообщает издание Tagesschau, об этом заявил председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп.

По словам Ревекампа, у альянса должна быть возможность сбивать беспилотники «с согласия соответствующей страны, такой как Украина», если они уже находятся в ее воздушном пространство и угрожают территории НАТО.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией Польши сбиты «представляющие опасность» дроны. Он назвал их российскими, но не привел этому объективных подтверждений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что речь идет более чем о 10 БПЛА.

В России прокомментировали массированную атаку беспилотников ВСУ

Минобороны РФ заявляло, что при массированном ударе ночью 10 сентября объекты для поражения на Польше не планировались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ЕС и НАТО каждый день обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.